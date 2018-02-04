بالصور| تكريم سمير سيف في احتفالية "أوغسطينوس ابن دموعها"

أقيمت احتفالية كبرى للعرض الخاص لفيلم "أوغسطينوس ابن دموعها"، مساء أمس السبت، داخل مسرح الجمهورية بوسط البلد، بحضور أبطال الفيلم وعلى رأسهم المخرج الكبير سمير سيف والفنانة عائشة بن أحمد والنجم هاني رمزي والمؤلف سامح سامي، حيث قدم الحفل توزيع الجوائز الإعلامية دينا عبدالكريم والمنتج عماد دبور، والمستشار التنفيذي يوسف منصور والباحث موسى صبري.

الفيلم بطولة أحمد أمين بن سعد، وعماد بن سمي، وبهية الراشدي، ونجلاء بن عبدالله، وقصة عماد دبور.

فيلم "أوغسطينوس ابن دموعها" استغرق تنفيذه 3 سنوات، وصور في الأماكن الحقيقيه التي عاش فيها القديس أوغسطينوس "الجزائر- تونس- إيطاليا- فرنسا".

ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف والعالم الديني أوغسطينوس من الناحية التاريخية، ومدى تأثيره على العالم الغربي.

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