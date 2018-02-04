تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| تكريم سمير سيف في احتفالية "أوغسطينوس ابن دموعها"

اليوم AM 01:32
كتب: محمود الرفاعى
تصوير: عبدالحافظ السيد
بالصور| تكريم سمير سيف في احتفالية "أوغسطينوس ابن دموعها"

سمير سيف

أقيمت احتفالية كبرى للعرض الخاص لفيلم "أوغسطينوس ابن دموعها"، مساء أمس السبت، داخل مسرح الجمهورية بوسط البلد، بحضور أبطال الفيلم وعلى رأسهم المخرج الكبير سمير سيف والفنانة عائشة بن أحمد والنجم هاني رمزي والمؤلف سامح سامي، حيث قدم الحفل توزيع الجوائز الإعلامية دينا عبدالكريم والمنتج عماد دبور، والمستشار التنفيذي يوسف منصور والباحث موسى صبري.

الفيلم بطولة أحمد أمين بن سعد، وعماد بن سمي، وبهية الراشدي، ونجلاء بن عبدالله، وقصة عماد دبور.

فيلم "أوغسطينوس ابن دموعها" استغرق تنفيذه 3 سنوات، وصور في الأماكن الحقيقيه التي عاش فيها القديس أوغسطينوس "الجزائر- تونس- إيطاليا- فرنسا".

ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف والعالم الديني أوغسطينوس من الناحية التاريخية، ومدى تأثيره على العالم الغربي.

...

أخبار متعلقة
اختيار دينا عبدالكريم لتقديم احتفالية "أوغسطينوس ابن دموعها"

اختيار دينا عبدالكريم لتقديم احتفالية "أوغسطينوس ابن دموعها"

أكد يوسف منصور المفوض الرسمي من قبل شركة "أوغسطينوس للإنتاج والتوزيع السينمائي" أن الإعلامية دينا عبدالكريم مقدمة برنامج "القاهرة 360" على فضائية "القاهرة والنا
دينا عبدالكريم تقدم احتفالية العرض الأول لفيلم "أوغسطينوس ابن دموعها"

دينا عبدالكريم تقدم احتفالية العرض الأول لفيلم "أوغسطينوس ابن دموعها"

أكد يوسف منصور المفوض الرسمي من قبل شركة أوغسطينوس للإنتاج والتوزيع السينمائي أن الإعلامية دينا عبدالكريم مقدمة برنامج "القاهرة 360" على فضائية القاهرة والناس.
عرض فيلم "أوغسطينوس ابن دموعها" على مسرح الجمهورية 3 فبراير

عرض فيلم "أوغسطينوس ابن دموعها" على مسرح الجمهورية 3 فبراير

أعلن يوسف منصور المفوض الرسمي من قبل شركة "أوغسطينوس" للإنتاج والتوزيع السينمائي، طرح فيلم "أوغسطينوس ابن دموعها" للعرض الأول بالقاهرة، السبت 3 فبراير..
بالصور| أبطال «أوغسطينوس ابن دموعها» يحتفلون بالعرض الخاص بالإسكندرية

بالصور| أبطال «أوغسطينوس ابن دموعها» يحتفلون بالعرض الخاص بالإسكندرية

احتفل أبطال فريق فيلم "أوغسطينوس ابن دموعها"، المشارك في مهرجان الإسكندرية في دورته الـ33 بالعرض الخاص الذي أقيم بقاعة سيد درويش في الأوبرا بمدينة الإسكندرية.
"أوغسطينوس ابن دموعها" يشارك في مهرجان الإسكندرية الدولي

"أوغسطينوس ابن دموعها" يشارك في مهرجان الإسكندرية الدولي

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط اختيار فيلم "أوغسطنيوس ابن دموعها"
أبطال فيلم «أوغسطينوس ابن دموعها» ينتهون من تصويره تمهيدا لعرضه في مصر

أبطال فيلم «أوغسطينوس ابن دموعها» ينتهون من تصويره تمهيدا لعرضه في مصر

انتهي ابطال فيلم "أوغسطينوس ابن دموعها " من تصويره نهائيا بعد تحضيرات استغرقت أكثر من ثلاث سنوات بسبب طبيعة الفيلم التي تتناول شخصية " أوغسطين " التاريخية ومدي

التعليقات

أحدث الأخبار

بالفيديو| القرموطي يأكل "الفرخة البرازيلي أم 13 جنيها" على الهواء

بالفيديو| القرموطي يأكل "الفرخة البرازيلي أم 13 جنيها" على الهواء

ندوة علمية لـ"الأوقاف" بمركز أبي بكر الصديق التثقيفي في الإسكندرية

ندوة علمية لـ"الأوقاف" بمركز أبي بكر الصديق التثقيفي في الإسكندرية

اليوم.. توقيع كتاب "إنهم يصنعون الحياة" لفاطمة ناعوت

اليوم.. توقيع كتاب "إنهم يصنعون الحياة" لفاطمة ناعوت

انكماش نشاط القطاع اللوجستي الصيني في يناير الماضي

انكماش نشاط القطاع اللوجستي الصيني في يناير الماضي

موسى مصطفى موسى: "أنا مستهدف.. واللي بيحمي ربنا"

موسى مصطفى موسى: "أنا مستهدف.. واللي بيحمي ربنا"

اختيارات الوطن

بالفيديو| أول خطاب للسلطان قابوس في الإذاعة منذ 48 عاما

بالفيديو| أول خطاب للسلطان قابوس في الإذاعة منذ 48 عاما

طرق سداد وحجز الوحدات السكنية للعاملين في الخارج

طرق سداد وحجز الوحدات السكنية للعاملين في الخارج

"حتبت" آخر اكتشافات الأسرة الخامسة.. عصر معابد الشمس ونصوص البعث

"حتبت" آخر اكتشافات الأسرة الخامسة.. عصر معابد الشمس ونصوص البعث

المواقع الإباحية تبدأ سياسات جديدة تثير مخاوف روادها.. احذروا زيارتها

المواقع الإباحية تبدأ سياسات جديدة تثير مخاوف روادها.. احذروا زيارتها

بالفيديو| شيرين ترفض غناء "مشربتش من نيلها": حرمت أتكلم في السياسة

بالفيديو| شيرين ترفض غناء "مشربتش من نيلها": حرمت أتكلم في السياسة

الأكثر قراءة

عاجل