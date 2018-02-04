البرلمان اليوم| "ذوي الإعاقة" يخدم 11 مليون أسرة.. وهجوم على "قابيل"

تستعرض "الوطن" أبرز ما جاء من نشاطات وفعاليات وتصريحات صدرت عن مجلس النواب، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في سلسلة "البرلمان اليوم"، وفيما يلي أبرز أحداث أمس السبت:

- أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومقدمة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقره البرلمان نهاية ديسمبر الماضي، أنها تتوقع من الحكومة أن تخرج اللائحة التنفيذية بنفس قوة القانون ولا تنتقص من حقوق فئة "ذوي الإعاقة" التي تم إقرارها.

- قال خالد حنفي عضو مجلس النواب، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد في كل اجتماعاته، دعمه لذوي الاحتياجات الخاصة، وظهر ذلك جليا من خلال إعلانه، أنّ 2018 عام ذوي الإعاقة، والذي بدأ بإقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إنّه بإقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تحقق أحد أهم القوانين التي تخدم 11 مليون أسرة أو 15 مليون مواطن.

- قالت سعاد المصري عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة في البرلمان، ومسؤول الاتصال السياسي لائتلاف دعم مصر في بورسعيد، إنّه تصدر هاشتاج "عمان ترحب بمصر الكنانة" قائمة الأكثر تداولا على "تويتر" في مسقط، قبل الزيارة المقررة غدا للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عمان، يؤكد أنّ مصر محتفظة بمكانتها داخل قلوب أبناء الشعوب العربية.

- قال إسماعيل نصرالدين عضو مجلس النواب، إنّ مصر شهدت خلال الـ4 سنوات الماضية، في فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رواجا كبيرا، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، ما ظهر جليا في الملف الإفريقي، وعلاقة الدولة بالوطن العربي والشرق الأوسط والدول الخارجية بشكل عام.

- شن النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، هجوما حادا ضد الدكتور طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، بسبب القصور الواضح في إدارة ملف الصناعة سواء داخليا أو خارجيا، مشيرا إلى أن وزير الصناعة يدير الملف من القاهرة بدلا من زيارة المحافظات خصوصا الصعيد لتحويلها إلى بؤرة صناعية تقود البلد.

- قال النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، بدأت في تنفيذ خطة شاملة لتحويل مصر من دولة مستهلكة لدولة منتجة، بعد أن تسببت السياسات المالية على مدار السنوات الماضية في حدوث هذه الأزمة.

- وجَه النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، عقب صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرا ذلك انتصارا للحق.

- أعلن النائب خالد صالح أبو زهاد عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة جهينة، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء سيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، على إنشاء محطة مياه شرب لخدمة المواطنين بمركز ومدينة جهينة.

- قال المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق، إنّ من لا يشاهد إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تحققت على الأرض، في فترة لا تتجاوز 4 سنوات "يبقى أعمى".