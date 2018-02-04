موسى مصطفى موسى عن ملف المصانع المغلقة: "المكن صّدى جوه"

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه يسعى لتمليك المشروعات والمصانع المتوقفة للشباب من أجل الحد من أزمة البطالة، موضحًا أنه لا يريد شابا موظفا، ولكنه يُريد شبابا أصحاب أسهم في الشركات والمصانع.

وأضاف موسى، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن "هناك مئات المصانع المغلقة والمكن صدى جوه"، على حد وصفه، مشددًا على ضرورة استغلال تلك المصانع من أجل القضاء على أزمة البطالة.

وتابع قائلا: "البنوك حاجزة على المصانع عشان تضمن حقها، إحنا هنعيد فتح المصانع وتاخد البنوك نسبة ونشغل الشباب، لتشغيل 5 ملايين عامل في فترة وجيزة من فتح تلك المصانع".