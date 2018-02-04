موسى مصطفى موسى عن ملف الصحة: "مش معقول مصر كلها هتمرض في يوم واحد"

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي المحتمل، إنه من حق كل مواطن مصري العلاج على نفقة الدولة، عبر برنامج التأمين الصحي الشامل، وكذلك شبكة التضامن، حيث إن الأموال التي ستتحصل عليها هيئة التأمين الصحي كافية لعلاج المرضى.

وأضاف موسى، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر قناة "دي إم سي": "مش معقولة يعني مصر هتمرض في يوم واحد"، موكدًا أنه سيعمل على إصلاح المستشفيات الموجودة الحالية، وبناء مستشفيات صغيرة متخصصة في علاج أمراض بعينها.

وأشار موسى، إلى أن خطته قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، حيث إن مصر مليئة بالأماكن المهيأة لذلك.