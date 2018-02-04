متخصصو مصاعد يردون على مشرف "أسانسير بنها": "فتح الباب ميوقعهوش"

في تطور جديد شهدته أزمة مستشفى جامعة بنها، بعد الحادث المؤسف الذي تعرض له المستشفى، وأدى إلى وفاة 7 مواطنين إثر سقوط المصعد بهم، أكد كمال عبدالرشيد مشرف صيانة المصعد، أن عامل الأسانسير أبلغه أنه يوجد شخص من خارج المستشفى فتح باب المصعد بالمفتاح وترك الأسانسير أثناء صعوده.

وأكد "عبد الرشيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي"، أن الحادث مقصود ومتعمد، مشيرًا إلى أنه بمراجعة كاميرات المراقبة تمكنوا من تحديد هذا الشخص، ويدعى "ياسر" ويعمل فني تكييف وتبريد.

"الوطن" سألت متخصصين في صيانة المصاعد عن إمكانية سقوط الأسانسير حال فتح الباب بشكل مفاجئ، حيث يقول محمود عيسى صاحب إحدى شركات المصاعد الخاصة، إن فتح باب مصعد مستشفى جامعة بنها لا يؤدي إلى سقوطه بينما يتسبب في وقف "الأسانسير" في الدور الذي يتواجد أمامه أو بين الأدوار، موضحًا أن "المفتاح" الذي يستخدم في المصاعد يتواجد مع مسؤول الأسانسير أو الفني المسؤول عن صيانته فقط، لصيانة المصاعد حال تعرضها لأي عطل فني.

وأوضح عيسى لـ"الوطن"، أنه توجد مسافة تبلغ نحو متر واحد فوق نهاية المصعد وكذلك متر آخر أسفله للتحكم في سقوط المصعد حال حدوث أي عطل فني، موضحًا أن السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى سقوط المصاعد تتمثل في قطع "الواير"، حيث أنه عبارة عن "حبل" يربط كابينة المصعد بالماكينة لعمل توزان فيه حتى لا يختل ويؤدي إلى سقوطه.

وأضاف صاحب إحدى شركات المصاعد الخاصة، أن فتح باب المصعد ليس له علاقة بسقوط "الأسانسير" أو "زحلقته"، لافتا إلى أن فتح باب المصعد يعني عدم تفعيل دوائر الأمان للمصعد وهذا له خطورة كبيرة، منها قد يسقط أي شخص في فتحة المصعد.

من ناحيه أخرى، أكد مصدر بنقابة المهندسين، رفض ذكر اسمه، أن الحديث عن سقوط الأسانسير بسبب فتح باب المصعد ليس منطقيًا، موضحًا أنه توجد دوائر في المصاعد لا يستطيع أي شخص فتحها، حيث توجد أقفال جيدة على الأبواب ودوائر المصاعد.