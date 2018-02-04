الحكومة اليوم| اكتشاف مقبرة جديدة.. وتطبيق قانون حقوق "ذوي الإعاقة"

تستعرض "الوطن"، أبرز ما جاء من نشاطات وفعاليات وقرارات حكومية، صدرت عن مجلس الوزراء أو القطاعات الحكومية خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمن سلسلة "الحكومة اليوم" ومن أهم أحداث أمس السبت:

النقل

أكد المهندس هشام عرفات وزير النقل، حرص الوزارة على تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال شبكة طرق جديدة، وهو المشروع القومي للطرق.

وأكد، أنه عمل على وجود طرق جديدة وعلى مستوى عالٍ لتفادي وقوع الحوادث، وأن شبكة الطرق بدء العمل فيها عام 2014، ونجحت في الإعفاء من 5 آلاف حالة إعاقة نتيجة الرقابة على الطرق والحد من وقوع الحوادث.

التربية والتعليم

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أناب كل من الدكتورة إنجي مشهور مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، لحضور جلسة لجنة التضامن بمجلس الشعب؛ للتعرف على خطط الوزارات المختلفة، لتطبيق مواد قانون ذوي الإعاقة والأقزام.

التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن هناك نقص في الموازنات في صيانة الجامعات لكن هذا ليس مبررًا للإهمال.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك 17 مليون مريض يُعالج في المستشفيات الجامعية، ويتم تسليط الضوء على المشاكل فقط.

الآثار

تفقد خالد العناني وزير الآثار، منطقة هضبة الأهرام، وأعلن عن اكتشاف أثري جديد، خلال مؤتمر صحفي في هضبة الأهرام.

وأكد العناني، في المؤتمر الذي يذاع عبر فضائية "أون لايف"، أن المقبرة المكتشفة ترجع للأسرة الـ5، موضحا أنها مقبرة منقوشة.

الآثار

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنّ جدران المقبرة المكتشفة حديثا، والتي ترجع للكاهنة "حتبت"، زُيّنت بمناظر ملونة، تصور "حتبت" في وضع الوقوف، وهي تستعرض مناظر صيد الطيور والأسماك، إلى جانب منظر لصناعات مختلفة، مثل صناعة مراكب البردي والجلود وصهر المعادن، ومناظر الرعي وذبح الأضاحي وجمع الفاكهة، وفرق موسيقية ورقص الفتيات.

الاستثمار والتعاون الدولي

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، واتحاد الغرف السعودية الذي يضم 28 غرفة بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي، عضو مجلس الوزراء السعودي، والشيخ عبدالله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، والمستشار محمد عبدالوهاب، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشاكل المستثمرين، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.

مترو الأنفاق

قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن حركة سير القطارات بالخط الثالث للمترو منتظمة، منذ صباح اليوم، وأن جميع الرحلات منتظمة، وأن الخط لم يتعرض لأية أعطال.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن الخط الثالث يقل نحو 500 ألف راكب يوميا، في حين يقل الخط الأول والثاني نحو 3 ملايين راكب يوميًا، مؤكدًا أن الخط الأول يحتاج إلى تنفيذ خطة تطوير عاجلة بتكلفة تقدر بنحو 26 مليار جنيه و350 مليون جنيه.

الصحة

أعلنت وزارة الصحة، مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين، في حادثي سير بمحافظتي الجيزة وبني سويف.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنّ الحادث الأول أسفر عن إصابة 8 مواطنين في تصادم ميكروباص مع أتوبيس نقل عام، أعلى محور 26 يوليو باتجاه ميدان لبنان، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلى مستشفيي الشيخ زايد المركزي والشيخ زايد التخصصي.