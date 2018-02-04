"الوزراء" يؤكد سلامة وصلاحية الدواجن البرازيلية المجمدة المستوردة

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنه تابع تداول العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن عدم صلاحية الدواجن البرازيلية المجمدة المستوردة التي تباع للمستهلكين بالمجمعات الاستهلاكية والأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك ‏الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً على سلامة وصلاحية الدواجن البرازيلية المجمدة المستوردة، ‏والتي تباع للمستهلكين من منافذها سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو مشروع جمعيتي أو المنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها بكافة محافظات الجمهورية.

وأكد المركز في بيان له، منذ قليل، أن الوزارة تابعت أنه في إطار خطة الدولة لإتاحة وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة وبسبب المنافسة وزيادة المعروض‏ فقد تم تخفيض سعر كيلو الدواجن المستوردة المجمدة من 29 إلى 17 جنيهاً.