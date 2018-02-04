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الوطن

وزير الأوقاف: مصر تحقق استقلالها لأول مرة في عهد السيسي

منذ 19 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
وزير الأوقاف: مصر تحقق استقلالها لأول مرة في عهد السيسي

وزير الأوقاف

شدّد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على مواجهة الأفكار المتطرفة داخل المجتمع بكل قوة، لأنها تستهدف في الأساس إسقاط الدولة المصرية، مضيفًا أن أئمة وزارة الأوقاف هم في مقدمة الصفوف لمواجهة الإرهاب والتطرف وتصحيح الأفكار الدينية المغلوطة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها بمؤتمر "مكافحة الإرهاب والتطرف بالفكر والمعرفة"، الذي نظمته جامعة دمنهور، اليوم، بمقر كلية التربية بمنطقة الأبعادية بدمنهور، بحضور المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، والعميد حازم بدر الدين، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة غادة غتورى، عميد كلية التربية جامعة دمنهور، والدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، بالإضافة إلى عددٍ من القيادات الشعبية والتنفيذية وأساتذة جامعة دمنهور.

وقال وزير الأوقاف، إن الجماعات المتطرفة تحاول بكل الطرق أن تخلق تناقضًا بين مفهوم الدولة والدين، وهذا مخالف بشكل واضح للعقيدة الإسلامية، مشيرًا إلى أهمية تفكيك هذه الأفكار المتطرفة التي تريد خلق فتن في المجتمع ودغدغة مشاعر المواطنين.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، أنه لأول مرة يشعر أن مصر في عهد الرئيس السيسي، تملك الاستقلالية بعيدًا عن التبعية، وأنها تملك زمام أمورها وليست عالة على أحد، كما كان يحدث في العصور الماضية.

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