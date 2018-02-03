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الوطن

وزير الأوقاف يفتتح مؤتمر "مكافحة الإرهاب والتطرف"غدًا

اليوم PM 03:33
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
وزير الأوقاف يفتتح مؤتمر "مكافحة الإرهاب والتطرف"غدًا

وزير الأوقاف

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدا الأحد مؤتمر "مكافحة الإرهاب والتطرف بالفكر والمعرفة" الذي تقيمه جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتورعبيد عبد العاطي صالح رئيس الجامعة.

ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف الكلمة الرئيسية للمؤتمر، كما يقوم وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، بتوزيع 1000 بطانية على الأسر الأكثر احتياجًا، و100 مقعد دراسي تسع لعدد 300 تلميذ على المدارس التعليمية، إضافة إلى دورة تدريبية لـ 400 إمام على مدار عشرة أيام يدرسون فيها تنمية بشرية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم الإقتصاد بجامعة دمنهور.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتعليم العالي والتواصل مع شباب الجامعات، في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف.

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