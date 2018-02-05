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الوطن

موجز 3 صباحا| إحاطة بسبب الفراخ المجمدة وأبو زيد يثمن العلاقة بالسودان

اليوم AM 03:05
كتب: أحمد حامد دياب
موجز 3 صباحا| إحاطة بسبب الفراخ المجمدة وأبو زيد يثمن العلاقة بالسودان

أرشيفية

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث ما زال الجدل مستمرا حول الدواجن المجمدة المتداولة حاليا في الأسواق المصرية بأسعار زهيدة، دفعت المواطنين للتشكك في مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، كان آخرها تقديم النائب محمد زين، طلب إحاطة للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين.

وحول تفاصيل الطلب، قال النائب محمد زين، إنه تقدم بطلب الإحاطة للحصول على مزيد من التوضيح من جانب وزارة التموين حول صحة الكلام حاليا حول انتهاء صلاحية تلك الدواجن، بعد فحص الطب الشرعي لها، خاصة بعد تصريحات رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة الإسكندرية عن عرض المجمعات الاستهلاكية لمنتجات منتهية الصلاحية- على حد قوله.

ومن جانبه قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، صلاحية هذه الدواجن، مشيرا إلى أن مصر استوردت كميات هائلة منها قبل تعويم الجنيه، خوفا من الارتفاع المبالغ فيه لسعر الدولار، بعد تطبيق القرار، لكنها ظلت في مخازن الحكومة، على حد قوله.

من جهة أخرى، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الفترة الأخيرة شهدت توترًا في العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وأنه كان من الضروري أن تعقد قمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني.

وأضاف "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على قناة "دي إم سي"، أن لقاء السيسي بعمر البشير شهدت قدر كبير من المكاشفة والمصارحة، حيث تم الاتفاق خلالها على إنشاء هذا الآلية التشاورية التي تتمثل في الاجتماع الرباعي المرتقب بالقاهرة الخميس المقبل.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

كواليس طلب الإحاطة حول "الدواجن المجمدة".. و"العسقلاني": "مفيهاش حاجة"

بالفيديو موسى مصطفى موسى عن حريق مزرعته: "الغفر كانوا بيدفوا"

"تطوير العشوائيات": لدينا خطة متكاملة للقضاء على الأسواق العشوائية

"الخارجية": الفترة الأخيرة شهدت توترا في العلاقات المصرية- السودانية

بعد تحذير "البيئة".. خبير يوضح أسباب زيادة نسبة ملوثات الهواء وخطورتها

أبو زيد: اجتماع وزيري خارجية ورئيسي مخابرات مصر والسودان الأول من نوعه

 

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