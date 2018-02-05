رئيس الوزراء الفلسطيني: قضيتنا الوطنية تمر بمرحلة فارقة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله إن "قضيتنا الوطنية تمر في مرحلة فارقة تشتد فيها التحديات والصعاب".

ولفت إلى "القرار الأمريكي بشأن القدس أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للإمعان في هجمتها الاستيطانية والاستمرار في مخططات التهجير وهدم البيوت والمنشآت في القدس ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية وجنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة"، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء.

وقال الحمد الله، خلال كلمته في حفل تخريج الفوج الاول من برنامج اعداد القادة من المدرسة الوطنية للإدارة التابعة لديوان الموظفين العام، اليوم الاثنين برام الله، لقد أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية منذ إعلان ترامب، عن استشهاد أربعة وعشرين فلسطينيا، منهم أربعة أطفال وسيدة وأسير استشهد نتيجة سياسة الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ديسمبر الماضي نحو ألف ومئتي فلسطيني، بينهم أكثر من ثلاثمائة طفل، وشهد الشهر الماضي وحده ستة وعشرين عملية هدم في الضفة الغربية.

وأضاف الحمد الله: "لقد أوضحنا لدول العالم خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة المانحين الدوليين الذي عقد أواخر الشهر الماضي في بروكسل، التبعات الخطيرة لإعلان ترامب ولقرار الإدارة الأمريكية تقليص المساعدات المخصصة للأونروا، وأطلعتهم على التحديات التي تعصف بمشروعنا الوطني".

وأردف: "قد أكدوا على جاهزية مؤسسات دولتنا وعلى قدرتها على رعاية وإدارة شؤون ومصالح المواطنين فيها. هذا هو الأساس للاصطفاف الدولي إلى جانب قضيتنا ولدعم أحقيتنا في إقامة دولتنا المستقلة. فقد أثبت شعبنا خلال السنوات الماضية التزامه الجاد ببناء دولته ووضع أسسها وتعظيم مواردها الذاتية وتطوير كوادرها البشرية".

وأستدرك رئيس الوزراء الفلسطيني "في كل خطوة نخطوها نحو بناء دولتنا وتدعيم أسسها وسيادتها، كنا نعول على أصدقائنا في الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية. وفي هذا المجال، فإننا نشكر فرنسا وكوريا الجنوبية، على دعمهما للمدرسة الوطنية للإدارة ولجهودهما في تحفيز القدرات الفلسطينية والاستثمار بها".