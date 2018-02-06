بينها الالتهاب السحائي.. طبيب جلدية يكشف عن 4 أمراض تهدد طلاب المدارس

فيروسات موسمية كثيرة تنتشر في فصل الشتاء نتيجة تقلبات الطقس الذي تشهده مصر، وآخرها الالتهاب السحائي، الذي جعل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، يوقف الدراسة لمدة 3 أيام بمدرسة "الشويفات" بالتجمع الخامس، بعد الاشتباه في إصابة التلاميذ بذلك الفيروس القاتل.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه يوجد تلميذ مصاب بالتهاب فيروسي بالمخ وليس التهابًا سحائيًا، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "سي بي سي"، مؤكدا أن الحالة لا تزال بتوصيف الاشتباه، لأنه لا يوجد ما يؤكدها.

وقال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إنه توجد عدة فيروسات موسمية تنتشر نتيجة التغير في درجات الحرارة والطقس وخاصة في فصل الشتاء، وعلى رأسها فيروس الالتهاب السحائي، موضحًا أن التغير فيه يؤدي إلى نشاط الميكروبات في الجسم.

وأضاف الناظر لـ"الوطن"، أن الالتهاب السحائي من أخطر الأمراض التي قد تصيب الأطفال، وتتمثل أعراضه في الصداع الحاد والتقيؤ وارتفاع درجة الحرارة، تصلب الرقبة، وفقدان التركيز ما يؤدي إلى الإغماء.

ولفت استشاري الأمراض الجلدية، إلى أن فيروس الجديري، هو المرض الثاني الذي قد ينتشر خلال تلك الفترة، وتتمثل أعراضه في الصداع وفقدان الشهية والطفح الجلدي والإرهاق الحاد، فيما يتمثل الفيروس الثالث يتمثل في الروزيلا، وهو مرض يشبه الحصبة ولكنه ليس خطيرا، ومن أعراضه ارتفاع مفاجئ في الحرارة وظهور بقع حمراء في الوجه.

وأضاف الناظر، أن الفيروس الرابع يتمثل في نزلات البرد والإنفلونزا وهي عبارة عن التهابات فيروسية في الجهاز التنفسي، وأعراضها تمثلت في التهاب الحلق، والسعال، والعطس، والتعب، والإرهاق، والصداع.

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية، أنه توجد طرق وقاية كثيرة من تلك الأمراض الفيروسية، أولها الاهتمام الجيد بالنظافة العامة وغسل اليدين والملابس جيدًا، وعدم استخدام التلاميذ لأدوات زمائلهم في الفصول، حتى لا ينقل الفيروس من تلميذ إلى آخر، إضافة إلى المتابعة الجيدة مع الأطباء حال ارتفاع درجة الحرارة.