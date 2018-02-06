موجز الـ3 صباحا| صرف معاش 2.6 مليون مواطن.. والاحتفال بمئوية ليلى مراد

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث قال محمد سعودي مدير صندوق التأمين الحكومي، إن إجمالي عدد حالات صرف المعاشات بلغت منذ أول فبراير وحتى الساعة الرابعة من عصر أمس، 2.6 مليون صاحب معاش.

وأضاف سعودي في تصريحات له، أن إجمالي القيمة المنصرفة بلغت 3.4 مليار جنيه.

من جهة أخرى، قرر مهرجان الإسكندرية الدولي لسينما دول البحر المتوسط، تكريم اسم الفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد بمناسبة مئوية ميلادها، في دورته الـ34 التي تقام أكتوبر المقبل، برئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان.

ويتخلل التكريم إصدار كتاب عن مسيرتها، وندوة بحضور أسرتها، وعرض أحد أفلامها المهمة.

ولدت ليلى مراد في مثل هذا الشهر 18 فبراير من عام 1918 في الأسكندرية لأسرة يهودية الأصل، وكان اسمها "ليليان" والدها هو المغني والملحن إبراهيم زكي موردخاي زكي مراد، الذي قام بأداء أوبريت العشرة الطيبة الذي لحنه الموسيقار سيد درويش، وأمها جميلة سالومون يهودية من أصل بولندي.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفل بمئوية ليلى مراد في دورته الـ34

"صندوق التأمين": 2.6 مليون صاحب معاش صرفوا 3.4 مليار جنيه حتى الآن

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