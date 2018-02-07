التوعية بالانتخابات الرئاسية لـ"الشباب المصري" ببورسعيد

نظم مجلس الشباب المصري، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة في بورسعيد برئاسة الدكتور علي أبو سمرة، مدير عام المديرية، مساء أمس، البرنامج الوطنى لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018 بحضور عشرات الشباب في المحافظة، ووكيل المديرية عبد الفتاح حافظ، ومنسق المجلس بالمحافظة محمد سيف.

وقال محمد سيف منسق المجلس، إنه تم تنظيم البرنامج من للشباب من سن 18 إلى 45 سنة على مدار اليوم وغد، داخل الديوان العام لمديرية الشباب والرياضة، بمحاضرة الدكتور محمد حمزة، ماجستير في القانون كلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور شعبان علم الدين، دكتور القانون الدولي.

وأضاف "سيف" أن البرنامج التدريبي يشمل لمحة تاريخية عن الانتخابات، وتعريف النظام الانتخابي ومبادئ الديمقراطية في العملية الانتخابية، ودور المجتمع المدني وجمهور الناخبين في العملية الانتخابية، وكيفية إجراء عملية التصويت وعملية فرز وحصر الأصوات.

واستكمل سيف: "كما يشمل البرنامج وسائل الرقابة والمتابعة في العملية الانتخابية، ومعايير وضوابط الشفافية، والمعايير الخاصة بالإدارة الانتخابية وموظفي الانتخابات والمراقبين عليها، الإطار القانوني والمؤسسي لنزاهة الانتخابات، والرقابة والمتابعة الدولية للعملية الانتخابية، ونموذج محاكاة ليوم التصويت للتدريب العملي على كيفية متابعة ورصد وتقييم العملية الانتخابية".