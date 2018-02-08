"الوطنية للإعلام" عن أماني الخياط: الدولة يجب أن تأخذ حقها

قال شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن نقابة الإعلاميين قد اتخذت قرارها بوقف الإعلامية أماني الخياط عن العمل والتحقيق معها عما بدر منها خلال تقديمها برنامجها المذاع على فضائية "أون لايف" بوصفها سلطنة عمان بالإمارة الخليجية الصغيرة.

وأضاف أبو عميرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الملف" المذاع على فضائية "العاصمة": "إزاي تقول كده على دولة كبيرة مثل سلطنة عمان أنها إمارة صغيرة، والدولة لا بد أن تأخذ حقها من هذا الإعلام الموجه الذي يضر بمصالحها".

وتمت إحالة الإعلامية أماني الخياط للتحقيق، عقب ما بدر منها في برنامج "بين السطور" المذاع على فضائية "أون لايف"، إذ قالت تعقيبًا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان: "إن السلطنة إمارة صغيرة في منطقة الخليج العربي"، ونشرت خريطة غير صحيحة للسلطنة.