خبير أمني مُطالبا المصريين بتحمل ظروف المعيشة: "كفاية وجبة في اليوم"

ناشد العميد عادل الصعيدي، الخبير الأمني، المواطنين بمساعدة وزارة الداخلية عن طريق مدهم بالمعلومات، وألا يبخلوا في إعطاء المعلومات للدولة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بجهود كبيرة من أجل مصر.

وطالب "الصعيدي"، خلال حواره في برنامج "اقتحام"، على قناة "الحدث اليوم"، المصريين بتحمل الظروف المعيشية، والاكتفاء بوجبة واحدة في اليوم، مضيفًا: "مصر بتاعة الكل مش بتاعة حد لوحده".

وواصل: "بناقص وجبة ونعيش مستورين ومنتحولش لسوريا والعراق، السيسي بيصحي ميت بعد الظروف الصعبة اللي مرينا بيها".