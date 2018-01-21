خبير أمني: إنجازات السيسي في 4 سنوات لم تحدث بأي دولة في العالم

قال اللواء إيهاب الشحات عبد الفتاح الخبير الأمني، إنه لم يحدث من قبل أن يكون هناك رئيس دولة يخرج لتقديم كشف حساب، عما ما قام به مثلما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن السيسي لم يعلن عما يحدث من إنجازات إلا بعد إتمامها.

وأضاف "الشحات"، خلال حواره ببرنامج "الشارع المصري"، عبر فضائية "الصحة والجمال"، أن ما حدث من إنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الـ4 سنوات الماضية، لم يحدث بأي دولة في العالم خلال هذه الفترة البسيطة.

واعتبر أن الفترة المقبلة هي فترة حصاد للرئيس السيسي، لما قام به من إنجازات ومشروعات.