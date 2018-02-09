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الوطن

موجز الـ3 صباحا| 131 مليار جنيه قروضا للمواطنين.. واليمن يهزم "الحوثي"

اليوم AM 03:10
كتب: أحمد حامد دياب
موجز الـ3 صباحا| 131 مليار جنيه قروضا للمواطنين.. واليمن يهزم "الحوثي"

البنك المركزي المصري

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية حيث كشف البنك المركزي المصري، أن أرصدة القروض لدى البنوك العاملة في السوق المحلية وعددها 38 بنكا ارتفعت بأكثر من 131 مليار جنيه خلال 10 شهور، لتصل إلى 1.424 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 1.293 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016.

وقالت مصادر مصرفية بارزة لـ"الوطن"، إن هناك نحو 71 مليار جنيه من الزيادة التي شهدتها أرصدة القروض في البنوك العاملة في السوق المحلية وعددها 38 بنكا، ذهبت للقطاع غير الحكومي وهو القطاع الخاص والعائلي، بينما استحوذت الحكومة والتي تشمل الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية على 60 مليار جنيه من الزيادة في القروض خلال تلك الفترة.

من جهة أخرى، سيطرت قوات الجيش اليمني الوطني والمقاومة التهامية، وبدعم من مقاتلات التحالف العربي على أولى معسكرات مليشيا الحوثي في مديرية الجراحي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية لـ"يمن برس"، إن قوات الجيش الوطني مدعومة بقصف جوي لمقاتلات التحالف العربي، تمكنت من السيطرة على معسكر الكسيع الخاضع لسيطرة الميلشيا بعزلة الجمعة.

وأشارت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة التهامية هاجمت المعسكر بعد أن كانت مليشيا الحوثي تحشد عناصرها وآلياتها في المعسكر، لتنفيذ عمليات هجومية باتجاه حيس، غير أن مقاتلات التحالف باغتتهم بالقصف العنيف أعقبه هجوم كاسح من قوات الجيش والمقاومة.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

الجيش اليمني يسيطر على أولى معسكرات الحوثي في مديرية الجراحي بالحديدة

"أبو ساطي" رئيسا لـ"مديريات الصحة".. و"مسعود" وكيلا للشرقية

البنك المركزي: 131 مليار جنيه قروضا جديدة في الاقتصاد خلال 10 أشهر

حزب "شفيق": "مقاطعة الانتخابات مش وطنية".. وسندعم السيسي

مصادر عن "أسورة طفل القمامة": حديث الولادة.. والجهات المختصة تحقق

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