موجز الـ6 صباحا| أسامة كمال ينصح للمصريين.. ومياه ملوثة في دسوق

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، أعلن الإعلامي أسامة كمال تأييده للمعركة الشاملة التي تنفذها القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة، والتي انطلقت، أمس الجمعة، للقضاء على الإرهاب في سيناء.

وقال "كمال" خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، على فضائية "دي إم سي": "الحرب على الإرهاب فرض عين على الجيش والشرطة، وفرض كفاية على المصريين".

وأضاف: "لكن المصري كمان عندي فرض عين، إنه ميديش فرصة لإرهابي يسكن جنبه بحجة إنه راجل محترم، لازم نواجه الإرهاب في الشارع والعمارة ومنسكتش عن حاجة شاكين فيها".

وتابع: "نقف ورا ولادنا في سيناء، ومنسمعش الدعاية المضادة بصوابع رابعة، ونثق إن مفيش ضرب عشوائي، لأن عمليات مكافحة الإرهاب هي عمليات جراحية أُجريت بمشرط حفاظًا على أرواح المصريين".

كما عرض برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على فضائية "دي إم سي"، تقريرًا تليفزيونيًا، عن شكاوى المواطنين من تلوث مياه الشرب بدسوق، في محافظة كفر الشيخ.

وقال أحد المواطنين: "المياه لها رائحة كريهة من الصنبور أو الفلتر".

وقال آخر: "المياه مش حلوة خالص، لما بمضمضها بتفها".

وأضاف مواطن آخر: "المياه متتشربش نهائي، ورائحتها معفنة كأنها مياه مجاري".

وبمواجهة المسؤولين بالشكاوى، قال صبحي غنيم، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتطوير نهر النيل بدسوق: "الشكاوى دي مسمعتش منها إلا منكم أنتم، شركة مياه الشرب بتخطرنا على طول، وإحنا عندنا ما يقرب من 14 محطة شرب، وإحنا بننسق معاهم، المياه كويسة وانتو أخدتوا عينة منها".

وقال هاني البسيوني، مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق: "نسبة الملثوات مرتفعة في المياه، بالإضافة إلى ركودها، وزيادة نسبة الأمونيا إلى أكثر من 17% في مياه النيل، ومحطة الكشلة متوقفة عن العمل نتيجة أزمة في مياه النيل".

أسامة كمال للمصريين: اقفوا ورا الجيش ومتسمعوش كلام "رابعة"

أسامة كمال يكذِّب مسؤولا ويواجهه بزجاجة مياه ملوثة: "في عرضك بلاش كده"

مدحت صالح: "أنا بعتبر نفسي ضيف على التمثيل"

مواطنون: المياه في دسوق "معفنة".. ومسؤول للإعلام: "مسمعتش ده إلا منكم"

أكرم حسني يرد على اتهام "بلاك تيما" له بالعنصرية: اسم فرقتك عنصري

"كمال" يواجه محافظ كفر الشيخ بفلتر "مياه خضراء"..والأخير: سأحل المشكلة