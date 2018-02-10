خبير أمني: القيادة العسكرية هي من تحدد موعد تنفيذ العمليات العسكرية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية إن المتخصصين بالقيادة العسكرية، هم وحدهم القادرين على تحديد موعد بدء عملية سيناء 2018 التي تمت بالأمس.

وأضاف عكاشة، خلال حوارة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنهم يتخذون قرار تنفيذ العملية وفقا لتقديراتهم وحسابتهم وللمعلومات المتاحة لديهم.

وأشار عكاشة، إلى أنه منذ تكليف القوات المسلحة بتطهير سيناء من العناصر الإرهابية من قبل الرئيس "السيسي" والذي أمر بانتهاء العمليات في 3 شهور، عكفت القوات المسلحة على التحرك الفوري في جمع المعلومات الخاصة بالعملية لتنفيذها بدقة متناهية مثلما حدث بالأمس.