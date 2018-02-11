تسجيل الدخول

الوطن

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وأمطار على السواحل الشمالية

منذ 31 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وأمطار على السواحل الشمالية

السواحل الشمالية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، متكاثرة غربًا يصاحبها سقوط الأمطار تمتد نحو الداخل والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ24 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 17 درجة مئوية.

 

أخبار متعلقة

"الأرصاد": يجب ارتداء الملابس الثقيلة.. وسقوط أمطار غدا

"الأرصاد": يجب ارتداء الملابس الثقيلة.. وسقوط أمطار غدا

توقع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بدءا من الغد، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية دافىء على القاهرة...
الأرصاد: غدا نهاية الموجة الحارة.. وانخفاض الحرارة من 6 لـ10 درجات

الأرصاد: غدا نهاية الموجة الحارة.. وانخفاض الحرارة من 6 لـ10 درجات

قال أحمد فاروق مدير مركز التحاليل الجوية، إن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض مجددا بدءا من يوم الأحد، وإن اليوم هو نهاية الموجة الحارة التي ضربت البلاد.
الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. والعظمى في القاهرة 32

الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. والعظمى في القاهرة 32

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي أنحاء الجمهورية نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية لطقس، اليوم الجمعة، أن يسود طقس مائل لدفء على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الجيش يبدأ تنفيذ العملية الشاملة.. سيناء 2018

أحدث الأخبار

بالفيديو| متحدث "التموين": مخزون السلع التموينية في شمال سيناء آمن

بالفيديو| متحدث "التموين": مخزون السلع التموينية في شمال سيناء آمن

بالفيديو| مشادة بين معلمة بمدرسة فيكتوريا بالإسكندرية وبرلماني

بالفيديو| مشادة بين معلمة بمدرسة فيكتوريا بالإسكندرية وبرلماني

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وأمطار على السواحل الشمالية

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وأمطار على السواحل الشمالية

عاجل| القوات المسلحة تعلن نتائج عمليات "سيناء 2018" خلال يومين

عاجل| القوات المسلحة تعلن نتائج عمليات "سيناء 2018" خلال يومين

إشادات بقاضية مسيحية ألزمت 3 شباب بحفظ "آل عمران" بعد سبهم السيدة مريم

إشادات بقاضية مسيحية ألزمت 3 شباب بحفظ "آل عمران" بعد سبهم السيدة مريم

اختيارات الوطن

بالفيديو| "الدفاع" تنشر فيلما وثائقيا عن جهود قوات المظلات

بالفيديو| "الدفاع" تنشر فيلما وثائقيا عن جهود قوات المظلات

بالفيديو| شرطي مصري ينقذ حياة "كلب": "دي روح.. زي أي بني آدم"

بالفيديو| شرطي مصري ينقذ حياة "كلب": "دي روح.. زي أي بني آدم"

يعنى إيه «السلابكس ملهلط»؟.. مش متابع والله

يعنى إيه «السلابكس ملهلط»؟.. مش متابع والله

«توتة الصغنتوتة».. عروسة ماريونت تعالج مشاكل التسرب من التعليم

«توتة الصغنتوتة».. عروسة ماريونت تعالج مشاكل التسرب من التعليم

الـ«بى دى إف» يهز عرش «الورقى».. كل وقت وله «كتاب»

الـ«بى دى إف» يهز عرش «الورقى».. كل وقت وله «كتاب»

الأكثر قراءة

عاجل