الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وأمطار على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، متكاثرة غربًا يصاحبها سقوط الأمطار تمتد نحو الداخل والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ24 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 17 درجة مئوية.