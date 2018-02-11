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الوطن

عكاشة: تدمير مركز إعلامي للإرهابيين يثبت نجاح تحركات الجيش

منذ 56 دقيقة
كتب: محمود البدوي
عكاشة: تدمير مركز إعلامي للإرهابيين يثبت نجاح تحركات الجيش

خالد عكاشة

قال خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن القوات المسلحة وصلت لأماكن كان يستخدمها الإرهابيون في الاختباء والهروب من المطاردات الأمنية، وذلك خلال العملية الشاملة في سيناء 2018 التي تقودها القوات المسلحة ضد البؤر الإرهابية.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن إنجازات القوات المسلحة في العملية الشاملة في سيناء إيجابية، ويعد تحركات قواتنا ناجحًا.

واشار إلى أن القوات توصلت لمركز إعلامي مما يؤكد أن المكان كان شديد السرية، وهذا ما أوضحه بيان الجيش.

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