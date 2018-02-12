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الوطن

موجز 6 صباحا| إطلاق أسماء شهداء على مدارس بالغربية ومقتل 21 ببوليفيا

اليوم AM 06:48
كتب: أحمد حامد دياب
موجز 6 صباحا| إطلاق أسماء شهداء على مدارس بالغربية ومقتل 21 ببوليفيا

الغربية

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث قرر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إطلاق اسم الشهيد إبراهيم حسين محمد، على مدرسة الحكمة الثانوية بنات وشارع أبو الهول بحي أول طنطا، وإطلاق اسم الشهيد إبراهيم رجب البهي سيد أحمد، على الشارع الكائن به سكن الأسرة بقرية تطاي بمركز السنطة.

كما قرر المحافظ إطلاق اسم الشهيد عمر السيد الديك على مدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنات بحي سماحة، وإطلاق اسم الشهيد السعيد أحمد أبوعطية على مدرسة محمد فريد الابتدائية بقرية ميت حبيب بمركز سمنود.

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة البوليفية، الأحد، مقتل 21 شخصا وإصابة 72 آخرين بجروح في حوادث متفرقة وقعت في أورورو (جنوب شرق)، السبت، في اليوم الأول من أضخم كرنفال في البلاد ينظم في هذه المدينة سنويا ويستقطب مئات آلاف الزوار.

وقالت الشرطة، إن الحادث الأكثر دموية نجم عن انفجار قارورة غاز وأوقع ثمانية قتلى و47 جريحا.

من جهته، قال مسؤول في وزارة الصحة إن المصابين بجروح خطرة نقلوا إلى مستشفيات العاصمة لاباز.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

21 قتيلا في اليوم الأول من أضخم كرنفال في بوليفيا

محمد صبحي: "لازم نفرق بين الإبداع وبين قلة الأدب والسفالة والانحطاط"

بالفيديو جابر القرموطي: "إلهي ينقطع دراعك يا أفيخاي أدرعي"

بالفيديو القرموطي يرتدي جلبابا و"شبشب" على الهواء.. ويحذر المواطنين

"صقر" يطلق أسماء شهداء أبناء الغربية على مدارس تخليدا لبطولاتهم

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