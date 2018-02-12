طاهر: الانتهاء من إنشاء 15 ألف وحدة سكنية في الإسماعيلية الجديدة

قال اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، إن المشروعات القومية كثيفة العمالة التي تمت بمحافظة الإسماعيلية، وفرت أكثر من 30 ألف فرصة عمل.

وأضاف طاهر، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المٌذاع عبر فضائية "dmc"، أن المرحلة الأولى من مدينة الإسماعيلية الجديدة انتهت وتم بناء 15 ألف وحدة سكنية، بكافة المرافق والخدمات الخاصة بها.

وأوضح طاهر، أن مدينة الإسماعيلية الجديدة سيكون بها 52 ألف وحدة سكنية، وأنه بعد الانتهاء منها سيكون هناك توسعات ومراحل جديدة في المستقبل.