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الوطن

محكمة: قرار ترامب بحظر السفر ينطوي على تمييز ضد المسلمين

منذ 52 دقيقة
كتب: وكالات
محكمة: قرار ترامب بحظر السفر ينطوي على تمييز ضد المسلمين

ترامب

قضت محكمة استئناف أمريكية في فرجينيا، اليوم الخميس 15 فبراير، بأن أحدث أمر أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن حظر سفر أشخاص من ست دول ذات أغلبية مسلمة ينتهك الدستور الأمريكي لانطوائه على تمييز على أساس الدين، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأصبحت محكمة استئناف الدائرة الرابعة الأمريكية في "ريتشموند" ثاني محكمة استئناف اتحادية تصدر قرارا ضد الحظر الذي أعلنه ترامب في سبتمبر، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكانت المحكمة العليا سمحت بسريان الحظر مع استمرار تقديم طعون قضائية عليه. ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في أبريل دفوعا بشأن مشروعية الحظر على أن تصدر حكمها بنهاية يونيو.

 

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