منى الشاذلي لوالد الطفلة مروة: "متزعلهاش دي وش السعد"

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"، المٌذاع عبر فضائية "سي بي سي"، الطفلة مروة حسن الفائزة بالمركز الأول في ماراثون أسوان للجري، والمعروفة إعلاميًا بالطفلة حافية القدمين.

وحكت مروة عن تفاصيل مشاركتها في الماراثون بعد نزولها لصلاة الجمعة في المسجد، وأنها لاحظت أطفال يستعدون للجري وشاركتهم فيه، حتى تمكنت من الفوز بالماراثون، رغم عدم ارتدائها لحذاء.

من جانبها وجهت الإعلامية منى الشاذلي، رسالة لوالد مروة، طالبته فيها بالاهتمام بمروة وعدم إغضابها، قائلة: "وإحنا داخلين دخلت على مروة وهي جوة، لقيت عنيها فيها دموع، بقولها فيه إيه؟، قالت إن أبوها زعقلها عشان قاطعت حد".

وتابعت: "أنا مش عايزاك تزعل مروة تاني، لأنها وش السعد، ولأن دمعتها وجعتني قوي".