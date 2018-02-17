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الوطن

"الصحة": 10 مستشفيات في بورسعيد مستعدة لتطبيق التأمين الصحي الشامل

منذ 36 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
"الصحة": 10 مستشفيات في بورسعيد مستعدة لتطبيق التأمين الصحي الشامل

وزير الصحة

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد يتم تقديمها نهاية الأسبوع الجاري لرئيس الوزراء، شريف إسماعيل، لتخرج بقرار منه.

وأضاف راضي، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن هناك 10 مستشفيات في بورسعيد مستعدة لتطبيق التأمين الصحي الشامل، وجاري رفع كفاءة الوحدات الصحية.

وأشار وزير الصحة إلى بدء عمل منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، 1 يوليو المقبل، وبعدها تتجه الوزارة إلى جنوب سيناء لتجهيز حوالي 6 مستشفيات لتطبيق التأمين الصحي بها وفقًا للقانون.

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