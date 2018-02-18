الأرصاد: طقس معتدل على كل الأنحاء اليوم.. والعظمى في القاهرة 20 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على كل الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وقال خبراء الأرصاد، إن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على سيناء وشمال البلاد حتى القاهرة كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ20 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 13 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، على بعض المحافظات والمدن المصرية، وبعض المدن والعواصم العربية: