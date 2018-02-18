بالصور| "شاعر وفنان".. أمسية ثقافية في "نادي أدب أسيوط"

نظم نادي أدب أسيوط أمس، أمسية كبرى تحت عنوان "شاعر وفنان" وذلك بقاعة الاجتماعات بقصر ثقافة أسيوط، بحضور يوسف القمص مدير عام الإقليم، وضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط.

وشارك في الأمسية الشاعر عزت الطيري، الحائز على جائزة الدولة لتشجيعية، والفنان حسام حسني قائد فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط.

وقال الأديب نعيم الأسيوطي رئيس نادي أدب أسيوط ومدير الندوة، أن الأمسية شهدت حضور كبار الرواد من المبدعين منهم الأساتذه درويش الأسيوطي، وسعد عبدالرحمن، وسعد زغلول، ودكتور وجدي نخلة، وعادل حافظ، وطارق الناظر، وعادل محمد ومحمود، وسامح نوير، ومحمد دنور علاوي، ويحيى أبو غريب، ودكتور جمال فرغلي، وأعضاء أندية أدب أسيوط، ومحبي الفن والشعر.