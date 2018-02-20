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الوطن

سكرتير مساعد "الوفد": "البدوي" مُصر على تغيير اللائحة الأساسية

منذ 41 دقيقة
كتب: شريف حسين
سكرتير مساعد "الوفد": "البدوي" مُصر على تغيير اللائحة الأساسية

السيد البدوي

قال طارق تهامي، عضو الهيئة العليا وسكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، أبدى رغبته في تعديل اللائحة الأساسية، بينما رأت الهيئة العليا أن هذا الوقت غير مناسب في ظل استعدادات الحزب للانتخابات الرئاسية.

وتابع تهامي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "cbc" أنه لا يمكن لرئيس حزب منتهية ولايته أن يقوم بتعديل اللائحة قبل أن يرحل، مشيرا إلى أن الدكتور السيد البدوي لديه إصرار على تعديل اللائحة، رغم أن ما يتبقى له في رئاسة الحزب لا يتجاوز الشهرين.

وأضاف أن أحد الزملاء بالحزب سأل الدكتور البدوي "هل تريد أن تنفذ في الحزب سيناريو (بوتين ميدفيديف) وأن تتولى منصب السكرتير العام ثم تعود للرئاسة"، وأن البدوي رد مؤكدا أنه لا يقبل أن يكون الرجل الثاني.

وأردف تهامي: "أعتقد أن أعضاء الهيئة العليا سيكون لهم موقف موحد خلال أيام".

 

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