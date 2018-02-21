تسجيل الدخول

الوطن

إدارة الآثار المستردة: نعاني من مشكلة الحفر "خلسة" في المواقع الأثرية

منذ 27 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
إدارة الآثار المستردة: نعاني من مشكلة الحفر "خلسة" في المواقع الأثرية

صورة أرشيفية

قال شعبان عبدالجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن مصر ما زالت تواجه مشكلة الحفر "خلسة" في المواقع الأثرية.

وأضاف عبدالجواد خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن مصر الجديدة مبنية على نفس شريط مصر القديمة، وبعض المواطنون ليس لديهم الوعي الكافي، ويقومون ببناء بيت، ويحفرون تحت البيت ويبيعها.

وتابع عبدالجواد، أن الفترة الحالية تشهد تأمين كامل لمخازن الآثار بعد ثورة يناير ويونيو، بالإضاقة لتأمين منافذ مصر البرية والجوية والبحرية، لمنع تهريب الأثار.

أخبار متعلقة

"الآثار المستردة": القطعة الأثرية القادمة من بلجيكا تعود للعصور الوسطى

"الآثار المستردة": القطعة الأثرية القادمة من بلجيكا تعود للعصور الوسطى

قال الدكتور شعبان عبدالجواد، رئيس قطاع الآثار المستردة وإدارة المضبوطات بوزارة الآثار، أن القطعة الآثرية التي استردت من بلجيكا
آخرها 8 قطع من فرنسا.. تعرف على أبرز الآثار المستردة من الخارج

آخرها 8 قطع من فرنسا.. تعرف على أبرز الآثار المستردة من الخارج

بعد أيام من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا، وقع إيهاب بدوي سفير مصر لدى فرنسا، على وثائق
"الآثار المستردة": استردينا أكثر من 1000 قطعة مُهربة حول العالم  

"الآثار المستردة": استردينا أكثر من 1000 قطعة مُهربة حول العالم  

قال شعبان عبد الجواد، مدير الإدارة العامة للآثار المستردة، إن مصر استطاعت أن تسترد 100 قطعة أثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية من سويسرا و440 قطعة من الإمارات،
"الآثار": 586 إجمالي القطع الأثرية المستردة في 2017

"الآثار": 586 إجمالي القطع الأثرية المستردة في 2017

"الآثار": 586 إجمالي القطع الأثرية المستردة في 2017

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

"الرياضة" تطلق اسم "شهداء الروضة" على مركز شباب ببئر العبد

"الرياضة" تطلق اسم "شهداء الروضة" على مركز شباب ببئر العبد

"كونفوشيوس" بجامعة قناة السويس الأول عالميًا في "قياس مهارة التحدث بالصينية"

"كونفوشيوس" بجامعة قناة السويس الأول عالميًا في "قياس مهارة التحدث بالصينية"

عرفان: خطوات الإصلاح الاقتصادي دخلت في خطواتها الحاسمة

عرفان: خطوات الإصلاح الاقتصادي دخلت في خطواتها الحاسمة

محافظ سوهاج: تحرير 12 محضر مخالفة تموينية في حملة مكبرة

محافظ سوهاج: تحرير 12 محضر مخالفة تموينية في حملة مكبرة

تواصل فعاليات "محكي شباب السويس" تحت إشراف وزارة الرياضة

تواصل فعاليات "محكي شباب السويس" تحت إشراف وزارة الرياضة

اختيارات الوطن

بروفايل| «جاويش أوغلو» دبلوماسية «الإرهاب»

بروفايل| «جاويش أوغلو» دبلوماسية «الإرهاب»

«الشيف» لما تبهدله الأيام: فرشة الصبح ومطاعم عالمية بالليل

«الشيف» لما تبهدله الأيام: فرشة الصبح ومطاعم عالمية بالليل

«عفرين» أرض المعركة الكبرى بين الأكراد وتركيا

«عفرين» أرض المعركة الكبرى بين الأكراد وتركيا

حجاب المشاهير: احتراماً للإسلام.. وأحياناً موضة

حجاب المشاهير: احتراماً للإسلام.. وأحياناً موضة

الأكثر قراءة

عاجل