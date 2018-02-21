إدارة الآثار المستردة: نعاني من مشكلة الحفر "خلسة" في المواقع الأثرية

قال شعبان عبدالجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن مصر ما زالت تواجه مشكلة الحفر "خلسة" في المواقع الأثرية.

وأضاف عبدالجواد خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن مصر الجديدة مبنية على نفس شريط مصر القديمة، وبعض المواطنون ليس لديهم الوعي الكافي، ويقومون ببناء بيت، ويحفرون تحت البيت ويبيعها.

وتابع عبدالجواد، أن الفترة الحالية تشهد تأمين كامل لمخازن الآثار بعد ثورة يناير ويونيو، بالإضاقة لتأمين منافذ مصر البرية والجوية والبحرية، لمنع تهريب الأثار.