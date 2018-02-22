منى الشاذلي: الحب أنواع "كيوت ورسايل وإيموجي"

قالت الإعلامية منى الشاذلي إن يوم الفلانتين مر بكل تبعاته وهداياه وخناقاته، متابعه "أنه كما هو موسم للحب فهو أيضا موسم للخناقات".

وأضافت الشاذلي، خلال تقديم برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أنه بعد انتهاء يوم الفلانتين يبدأ حصر وعد الهدايا مستكملة "علشان هدية السنة اللي جايه لأنها مترتبة على هدية السنه دي".

وتساءلت الشاذلي، السؤال العكسي المهم هو "أنتي جبتي إيه لحبيبك أو جوزك أو خطيبك أو من تأتمنيه على حياتك؟ جبتيله ورده ولا دبدوب ولا جوز شرابات؟".

وتابعت، أن الحب أنواع حب "كيوت ورسايل وإيموجي" وحب حقيقي لا علاقة له بالرسائل أو غيره ولكنه عطاء.