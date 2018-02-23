نشرة الـ"توك شو"| وزير الآثار ضيف مصطفى بكري.. وسوما مع منى الشاذلي

شهدت ساحات برامج الـ"توك شو"، أمس، عدد من اللقاءات المهمة التي رصدتها لكم "الوطن"، وهي كما يلي:

حلت الفنانة سوما ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم"، المٌذاع عبر فضائية "سي بي سي"، وفيما يلي أبرز تصريحاتها:

بالفيديو الفنانة سوما تبكي على الهواء بسبب أخيها

بالفيديو سوما عن أول قراراتها بعد شفائها من المرض: "هخس"

بالفيديو سوما تكشف رد فعلها على أداء أول أغنية بعد شفائها من المرض

بالفيديو سوما تكشف اسمها الحقيقي

سوما عن مرضها: في مرحلة فقدت النطق.. "كنت بشاور لو احتجت حاجة"

سوما عن مرضها: "مكنتش بعرف أغني الأغاني بتاعتي.. منعتها من البيت"

واستضافت الشاذلي أيضًا زوجة تبرعت لزوجها بفص من الكبد، وأهدتها هدية قيمة، وفيما يلي أبرز ما جاء بالحلقة:

مواطن تبرعت له زوجته بفص كبدها: "لو طلبت كبدي كله أديهولها"

منى الشاذلي تهدي طاقم ذهب لسيدة أهدت فص كبدها لزوجها

منى الشاذلي: الحب أنواع "كيوت ورسايل وإيموجي"

وحل وزير الآثار الدكتور خالد العناني، ضيفًا على الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، وفيما يلي أبرز ما جاء بالحلقة:

خالد العناني ينفي التعاقد مع شركات أجنبية لتطوير منطقة الأهرام

خالد العناني: الحفاظ على الآثار يبدأ بتوعية المواطنين بأهميتها

وزير الآثار: يد الإهمال طالت "شجرة مريم" منذ 10 سنوات

وزير الآثار: الهجوم علينا كان أفضل دعاية للاكتشافات الجديدة

وحل الفنان هشام سليم ضيفًا على الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، وفيما يلي أبرز تصريحات الحلقة:

هشام سليم: "أبويا كان نفسه يطلع مهندس.. واللي ضيعه لعب الكورة"

هشام سليم: "أنا باخد ملاليم بالنسبة لناس تانية بس لازم احترم شغلي"

هشام سليم معترضا على السجود في الملاعب: "الأرض بتبقى مش نضيفة"

هشام سليم: أغلقت حساباتي على شبكات التواصل بعد حادث الواحات الإرهابي