موجز 9 صباحا| استقالة مسؤول أسترالي بسبب "التحرش".. وطقس اليوم

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ9 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث قال عبدالرحيم الفتيح، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام اليمني، إن قطر أودعت 350 مليون دولار في أحد البنوك الصينية، لصالح جماعة الحوثي.

وأضاف الفتيح، خلال لقائه مع الإعلامية منة فاروق في برنامجها "مساء دريم"، المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أن هناك دعم مالي تقدمه قطر لجماعة الحوثي عن طريق التجار، مؤكدًا أن قطر تدعم الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة.

من جهة أخرى، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس دافئ، على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، ومدن القناة أحيانًا.

وأعلن نائب رئيس وزراء أستراليا بارنبي جويس، اليوم، أنه سيستقيل من زعامة حزبه ومن منصبه في الحكومة، وذلك بعد ضغوط مستمرة منذ أسابيع بسبب علاقة ربطته بموظفة سابقة، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز".

وإلى أبرز الأخبار:

نائب رئيس وزراء أستراليا يستقيل بسبب مزاعم حول "تحرش جنسي"

"الأرصاد": طقس دافئ اليوم.. وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة

قيادي بـ"المؤتمر اليمني": قطر أودعت 350 مليون دولار لصالح الحوثييين

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قيادي بـ"المؤتمر اليمني": صالح لم يهرب ومات في منزله مرفوع الرأس