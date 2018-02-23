بعد تحسن الطقس.. موانيء البحر الأحمر تستأنف نشاطها

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أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر، أنه تم إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية و الحركة الملاحية.
وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة، على مديري الموانيء بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية و الممتلكات العامة والخاصة.
وكانت هيئة موانيء البحر الأحمر قد أعلنت إغلاق ميناء نويبع البحري مساء أمس، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 17- 21 عقدة جنوبية، والضغط 1006 مللى بار، وارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.