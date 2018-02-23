بعد تحسن الطقس.. موانيء البحر الأحمر تستأنف نشاطها

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر، أنه تم إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية و الحركة الملاحية.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة، على مديري الموانيء بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية و الممتلكات العامة والخاصة.

وكانت هيئة موانيء البحر الأحمر قد أعلنت إغلاق ميناء نويبع البحري مساء أمس، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 17- 21 عقدة جنوبية، والضغط 1006 مللى بار، وارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.