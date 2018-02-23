سكرتير عام أسيوط: إزالة العقبات المواجهة لتقنين أوضاع أملاك الدولة

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، إزالة كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ منظومة تقنين أوضاع أراض أملاك الدولة بالمحافظة طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 مشيرا إلى التعاون بين مسؤولي المراكز والأحياء وأملاك الدولة واللجان المشكلة والمختصة بذلك للانتهاء من تلك الإجراءات على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء المراكز ومديرو إدارات أملاك الدولة لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ منظومة تقنين أوضاع املاك الدولة بالمحافظة والمهام المكلفين بها.

حضر الاجتماع الدكتور عواد أحمد سكرتير عام المساعد للمحافظة، وممثل هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط.

ووجه السكرتير العام للمحافظة بتنفيذ عدد من الإجراءات لتطوير الأداء وتنظيم العمل بمنظومة تقنين أوضاع أراض أملاك الدولة لتوفير الوقت والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن مطالبا باستلام طلبات تقنين الأوضاع من المواطنين والتدقيق في البيانات الواردة بها خاصة الرفع المساحي وإحداثيات وأبعاد الأرض المطلوب تقنينها على أن يتم تشكيل لجان مختصة لـ(فحص، ومعاينة، وبَت، وتسعير) أراض املاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو.

وأشار إلى توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، بتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية ومسؤولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، وموافاتها بالطلبات والمستندات والأوراق المطلوبة للانتهاء منها على أكمل وجه.