مزايدة لتأجير مساحة 1450 مترا بدار العاملين بمدينة الطور لإقامة ملاهي

طرح ديوان عام محافظة جنوب سيناء مزايدة محلية بشأن تأجير مساحة 1450 مترا بدار العاملين بمدينة طور سيناء بغرض إقامة كافتريا وملاهي للأطفال والكبار.

وقال اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إن المحافظة تسعى للتوسع في إقامة أماكن للتنزه وذلك للتنفيس عن مواطني المدينة وزائريها وخاصة خلال الصيف حيث يتردد على المدينة الآلاف من السائحين خلال فصل الصيف.

وأضاف السكرتير العام، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه تم تحديد موعد جلسة المزايدة وهو الاثنين الموافق 3 من مارس المقبل وسيتم عقد المزايدة في الساعة 12 ظهرا بمقر الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام محافظة جنوب سيناء موضحا أنه على المتزايد سداد مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة تأمين دخول المزاد.

وقال إنه للاشتراك في المزايدة يتم سحب كراسة الشروط والمواصفات من خزينة الديوان العام نظير مبلغ مالي قدره 100 جنيه وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية ويتم التقدم للمزايدة بمظروفين أحداهما فني ويحتوي على كافة المستندات المطلوبة وقيمة تأمين دخول المزاد والآخر مالي يتم تحديد قيمة الإيجار كبداية المزاد وذلك طبقا لأحكام القانون 89 لسنة 1998 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.