"ذا فويس".. عبدالسلام يختار عاصي الحلاني

غنى المتسابق أحمد عبدالسلام من العراق أغنية "تسألني" للفنان "ماجد المهندس"، في أثناء مشاركته ببرنامج "ذا فويس"، المذاع على قناة "أم بي سي مصر".

وقال محمد حماقي عضو لجنة التحكيم: "إحساسك هو اللي لف الكرسي مش أنا وأنت مالك صوتك من أول ما بدأت لحد ما خلصت والتكنيك اللي بتستخدمها مش سهلة، استمتعت بأدائك وأتمني تكون معايا"، فيما قالت الفنانة إليسا: "أنا اتبسط بإحساسك".

وقالت له الفنانة أحلام: "كأنك بتشرب ميه وانت بتغني وإحساسك عالي".

واختار المتسابق الانضمام إلى فريق الفنان عاصي الحلاني، وقال الحلاني: "كان عندي حاسة سادسة أن أحمد هيختارني وكان عندي إحساس ليه".