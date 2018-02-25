تسجيل الدخول

الوطن

مكتبة مصر بدمياط تستضيف معرض فنان تشكيلي هزم السرطان بالرسم

اليوم AM 09:32
كتب: سهاد الخضري
مكتبة مصر بدمياط تستضيف معرض فنان تشكيلي هزم السرطان بالرسم

أحمد عماد

تستضيف مكتبة مصر العامة، في دمياط، الدورة الثانية لمعرض "رحلة بطل يهزم المستحيل" للفنان التشكيلي أحمد عماد، في الفترة من ٢٥  وحتى ٢٧ فبراير، برعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، ونخبة من كبار الفنانين بالقاهرة.

أحمد هو أحد أبناء محافظة دمياط، تمكّن من هزيمة مرض السرطان فرغم إصابته بنوع نادر من المرض، فإنه تمكن من هزيمته بمساعدة والديه وشقيقته "هاجر"، حيث عكفت الأسرة، بمساعدة إحدى مدرساته، على إخراجه من حالته وتنمية موهبته في الرسم التي لم يتم اكتشافها إلا خلال فترة مرضه وتلقيه العلاج بالمستشفى، وعلى مدار عام وثلاثة أشهر تلقى خلالها العلاج تمكن من تنمية الموهبة شيئاً فشيئاً حتى أقام أول معرض له بمستشفى "57357" وثاني معرض أقامه بمعهد "أورام المنصورة"، ليقام ثالث معرض له مؤخراً بمكتبة "مصر العامة"، في دمياط، بحضور تنفيذي المحافظة، وذلك في دورته الأولى.

لم يعد أحمد عماد، 16 عاماً، الطالب المرحلة الثانوية مجرد مثال يتخذه مرضى السرطان كي يكون حافزاً لهم في العلاج فحسب، بل بات أحد رموز دمياط، والجميع يتحدث عن تمكنه من قهر هذا المرض اللعين ليصبح رساماً، ويتمنى أن يشارك في معارض دولية فيما بعد.

 

أخبار متعلقة

35 ألف جنيه مبيعات «قصور الثقافة» فى أول أيام «معرض الكتاب»

35 ألف جنيه مبيعات «قصور الثقافة» فى أول أيام «معرض الكتاب»

قالت الهيئة العامة لقصور الثقافة إنها حققت مبيعات وصلت إلى 35 ألف جنيه فى أول أيام معرض القاهرة للكتاب
35 ألف جنيه مبيعات إصدرات قصور الثقافة في أول يوم في معرض الكتاب

35 ألف جنيه مبيعات إصدرات قصور الثقافة في أول يوم في معرض الكتاب

حققت الهيئة العامة لقصور الثقافة، في سابقة هي الأول في تاريخ مبيعاتها بمعرض الكتاب بقيمة 35 ألف جنيه من مختلف السلاسل التي تصدرها في اليوم الأول للمعرض.
بالصور| طوابير أمام بوابات معرض الكتاب في أول أيامه

بالصور| طوابير أمام بوابات معرض الكتاب في أول أيامه

شهدت بوابات الدخول لمعرض الكتاب الدولي الحالي للعام الحالي، زحاما شديدا في أول أيام انطلاق فعالياته التي ستستمر حتى 10 فبراير المقبل...
أمسية شعرية لـ "عبد المعطي حجازي" أول أيام معرض الكتاب

أمسية شعرية لـ "عبد المعطي حجازي" أول أيام معرض الكتاب

أعلنت الهيئة العامة للكتابة في بيان صحفي اليوم، أن جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب على موعد مع الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، السبت 27 يناير في 6 مساءا..

أخبار قد تعجبك

التعليقات

محمود مسلم يكتب: سفراء الاستثمار

أحدث الأخبار

مصرع شخصين وإصابة 10 إثر تصادم سيارتين على طريق "إسكندرية - مطروح"

مصرع شخصين وإصابة 10 إثر تصادم سيارتين على طريق "إسكندرية - مطروح"

عاجل| مقتل طفل وإصابة العشرات جراء قصف حمورية وكفر بطن بالغوطة الشرقية

عاجل| مقتل طفل وإصابة العشرات جراء قصف حمورية وكفر بطن بالغوطة الشرقية

ماكرون وميركل يبحثان مع بوتين تنفيذ قرار الهدنة في سوريا

ماكرون وميركل يبحثان مع بوتين تنفيذ قرار الهدنة في سوريا

"المالية الإثيوبية" تقترض 89.3 مليار بر لإنجاز مشروعات الطرق والتعليم

"المالية الإثيوبية" تقترض 89.3 مليار بر لإنجاز مشروعات الطرق والتعليم

عاجل| اشتباكات برية بين القوات السورية ومسلحين في منطقة المرج

عاجل| اشتباكات برية بين القوات السورية ومسلحين في منطقة المرج

اختيارات الوطن

«فاينانشيال تايمز»: مصر أمام «فرصة جذابة» لتصبح مركزاً لتنمية الغاز

«فاينانشيال تايمز»: مصر أمام «فرصة جذابة» لتصبح مركزاً لتنمية الغاز

مقاهى وسط البلد ترد على دعوات المقاطعة: «انزل شارك.. بلدك بتناديك»

مقاهى وسط البلد ترد على دعوات المقاطعة: «انزل شارك.. بلدك بتناديك»

لسان حال عمال التوصيل: أنا «دليفرى» لو وصلت فى ميعادى.. أتحرق

لسان حال عمال التوصيل: أنا «دليفرى» لو وصلت فى ميعادى.. أتحرق

بالفيديو| القصة الكاملة لقضية الخادمة الفلبينية بالكويت.. اعترافات القاتل:

بالفيديو| القصة الكاملة لقضية الخادمة الفلبينية بالكويت.. اعترافات القاتل:"وضعناها بالفريزر"

يوم دام على الأسفلت.. مصرع 16 شخصا وإصابة العشرات بحوادث طرق

يوم دام على الأسفلت.. مصرع 16 شخصا وإصابة العشرات بحوادث طرق

الأكثر قراءة

عاجل