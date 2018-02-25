مكتبة مصر بدمياط تستضيف معرض فنان تشكيلي هزم السرطان بالرسم

تستضيف مكتبة مصر العامة، في دمياط، الدورة الثانية لمعرض "رحلة بطل يهزم المستحيل" للفنان التشكيلي أحمد عماد، في الفترة من ٢٥ وحتى ٢٧ فبراير، برعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، ونخبة من كبار الفنانين بالقاهرة.

أحمد هو أحد أبناء محافظة دمياط، تمكّن من هزيمة مرض السرطان فرغم إصابته بنوع نادر من المرض، فإنه تمكن من هزيمته بمساعدة والديه وشقيقته "هاجر"، حيث عكفت الأسرة، بمساعدة إحدى مدرساته، على إخراجه من حالته وتنمية موهبته في الرسم التي لم يتم اكتشافها إلا خلال فترة مرضه وتلقيه العلاج بالمستشفى، وعلى مدار عام وثلاثة أشهر تلقى خلالها العلاج تمكن من تنمية الموهبة شيئاً فشيئاً حتى أقام أول معرض له بمستشفى "57357" وثاني معرض أقامه بمعهد "أورام المنصورة"، ليقام ثالث معرض له مؤخراً بمكتبة "مصر العامة"، في دمياط، بحضور تنفيذي المحافظة، وذلك في دورته الأولى.

لم يعد أحمد عماد، 16 عاماً، الطالب المرحلة الثانوية مجرد مثال يتخذه مرضى السرطان كي يكون حافزاً لهم في العلاج فحسب، بل بات أحد رموز دمياط، والجميع يتحدث عن تمكنه من قهر هذا المرض اللعين ليصبح رساماً، ويتمنى أن يشارك في معارض دولية فيما بعد.