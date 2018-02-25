تسجيل الدخول

الوطن

عوارض اختناق تصيب 13 مدنيا وتودي بطفل بعد قصف في الغوطة الشرقية

منذ 33 دقيقة
كتب: أ ف ب
عوارض اختناق تصيب 13 مدنيا وتودي بطفل بعد قصف في الغوطة الشرقية

صورة أرشيفية

أصيب 14 مدنيا على الأقل بعوارض اختناق أدت إلى مقتل أحدهم وهو طفل، بعد قصف لقوات النظام السوري على بلدة في الغوطة الشرقية المحاصرة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد، من دون أن يتمكن من تحديد الأسباب.

واتهم جيش الإسلام أبرز فصائل الغوطة الشرقية، قوات النظام بقصف البلدة التي يسيطر عليها بغاز الكلور، في حين اتهمت وزارة الدفاع الروسية الفصائل، "بالتخطيط لهجوم بمواد سامة بهدف اتهام" دمشق بذلك.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن، وكالة فرانس برس بأن "عوارض اختناق ظهرت على 14 مدنيا، وأدت إلى وفاة أحدهم، وهو طفل نتيجة قصف صاروخي، نفذته طائرة حربية تابعة لقوات النظام على بلدة الشيفونية".

ولم يتمكن المرصد من تأكيد ما إذا كانت العوارض، ناجمة عن تنشق غازات سامة.

وقال مراسل لوكالة فرانس برس، إن المصابين وبينهم نساء وأطفال نقلوا إلى مستشفى ميداني في الغوطة الشرقية، وشاهد امرأة تتناوب مع طفليها على وضع قناع أوكسيجين لمساعدتهما في التنفس.

وأفاد طبيب عاين المصابين في المشفى أن معظمهم، يعاني حالات تهيج في العيون وضيق تنفس، مرجحا أن تكون ناجمة عن تنشق غاز الكلور.

واتهم القيادي البارز في جيش الإسلام محمد علوش، في تغريدة على تويتر قوات النظام باستخدام "الغازات الكيماوية من جديد وقصف الشيفونية، بغاز الكلور مرتين".

ونشر صورة تظهر جثة طفل ملقاة على الأرض وملفوفة بقماش أزرق لا يظهر الا وجهه، وكتب على القماش اسم البلدة والتاريخ مع عبارة "نتيجة غاز الكلور".

في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا اتهمت فيه "قادة المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية بالتخطيط لهجوم بمواد سامة، بهدف اتهام القوات الحكومية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين".

وحذرت من أن "الوضع في الغوطة الشرقية يزداد سوءاً" غداة صدور قرار دولي، عن مجلس الأمن يطلب هدنة "من دون تأخير" لمدة 30 يوما في سوريا.

وتعرضت بلدات عدة في الغوطة الشرقية، الأحد بينها الشيفونية لغارات ولكن بوتيرة أقل من الأيام السابقة بحسب المرصد، فيما اندلعت معارك عنيفة بين قوات النظام، وفصيل جيش الإسلام في منطقة المرج الواقعة، في جنوب الغوطة الشرقية والتي يتقاسم الطرفان السيطرة عليها، وتسببت المعارك بمقتل نحو 20 مقاتلاً من الطرفين.

وتكرر منذ مطلع العام ظهور، عوارض اختناق وضيق تنفس تحديداً في الغوطة الشرقية، وفي مدينة سراقب (شمال غرب).

وهددت دول غربية بينها الولايات المتحدة وفرنسا، في وقت سابق هذا الشهر بشن ضربات في حال توافر "أدلة دامغة" على استخدم السلاح الكيميائي.

وعلى وقع تصاعد الاتهامات لدمشق، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 7 فبراير أنها تحقق "في كل الادعاءات التي تتوافر فيها عناصر موثوقة" حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

ولطالما نفت دمشق تنفيذ أي هجمات بالغازات السامة، مؤكدة أنها دمّرت ترسانتها الكيميائية في العام 2013 إثر اتفاق "روسي-أمريكي"، بعد هجوم في الغوطة الشرقية، قتل فيه أكثر من 1200 شخص، وفق منظمات حقوقية وواشنطن، ووقعت دمشق حينها اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

أخبار متعلقة

بابا الفاتيكان يوجه نداء لوقف القتال في الغوطة الشرقية

بابا الفاتيكان يوجه نداء لوقف القتال في الغوطة الشرقية

وجّه بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، نداء "قلبيا" من أجل وقف القتال في "سوريا الحبيبة والمعذبة" وفي سبيل إيصال المساعدات إلى الغوطة الشرقية. جاء ذلك في خطاب للبا
"قنوت" في مساجد الكويت لنصرة أهل الغوطة الشرقية

"قنوت" في مساجد الكويت لنصرة أهل الغوطة الشرقية

"اللهم فرج عن إخواننا في غوطة دمشق، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم.. اللهم ادفع عنهم البلاء
غارات جديدة على الغوطة الشرقية رغم قرار الأمم المتحدة بشأن الهدنة

غارات جديدة على الغوطة الشرقية رغم قرار الأمم المتحدة بشأن الهدنة

تجددت غارات النظام السوري، اليوم، على الغوطة الشرقية، رغم قرار تبناه مجلس الأمن الدولي، مساء السبت، يطلب هدنة من
تزامنا مع قرار "الهدنة السورية".. قصف عنيف على الغوطة الشرقية

تزامنا مع قرار "الهدنة السورية".. قصف عنيف على الغوطة الشرقية

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، السبت، على مشروع قرار ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا لثلاثين يوما، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من أسبوع لتمريره، وصوت أعضاء

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

السيسي لـ"المصريين": الدولة لن تقدر على التفريط في سيناء

السيسي لـ"المصريين": الدولة لن تقدر على التفريط في سيناء

دستوري عن المؤتمرات الانتخابية بالمدارس: توعية وليست دعاية

دستوري عن المؤتمرات الانتخابية بالمدارس: توعية وليست دعاية

"فيرو".. تطبيق صور يهدد عرش "إنستجرام"

"فيرو".. تطبيق صور يهدد عرش "إنستجرام"

محافظ بورسعيد: رجال الجيش والشرطة يواصلان تطهير سيناء بنجاح كبير

محافظ بورسعيد: رجال الجيش والشرطة يواصلان تطهير سيناء بنجاح كبير

المؤتمر الجماهيري لحملة دعم السيسي بفايد تستعرض فيلما تسجيليا

المؤتمر الجماهيري لحملة دعم السيسي بفايد تستعرض فيلما تسجيليا

اختيارات الوطن

5 رسائل من ظهور السيسي بالزي العسكري في "شرق القناة"

5 رسائل من ظهور السيسي بالزي العسكري في "شرق القناة"

بالصور| مدرسة تُعلم الأطفال بيع الخضار في "سوق عشوائي": "نشاط اقتصادي"

سيناوي يحول سيارته الملاكي لـ"إسعاف بالمجان": حتى نفاد البنزين

سيناوي يحول سيارته الملاكي لـ"إسعاف بالمجان": حتى نفاد البنزين

محاولات لإعادة "الأنوثة" لدجاجة بعد ارتفاع معدلات الـ"تستيرون"

محاولات لإعادة "الأنوثة" لدجاجة بعد ارتفاع معدلات الـ"تستيرون"

بالفيديو| أغنية جديدة لأبطال الصاعقة: "قلبي مولع قايد نار"

بالفيديو| أغنية جديدة لأبطال الصاعقة: "قلبي مولع قايد نار"

الأكثر قراءة

عاجل