رئيس نادي الصيد: وقفنا عرض مسرحية "سليمان خاطر" لتفادي المزايدة

قال محسن طنطاوي، رئيس نادي الصيد، إن مسرحية "سليمان خاطر" التي تم عرضها في النادي، سبق عرضها بالقصر الثقافي بالأنفوشي في الإسكندرية عام 2016.

وأضاف طنطاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن هذه المسرحية خضعت لرقابة شديدة أثناء عرضها في الإسكندرية، متابعًا "كل أعضاء النادي يحترمون الوطن والجيش والشرطة، ونعرف الأصول".

وأشار إلى أنه لم يشاهد المسرحية بالكامل، والجزء الذي شاهده لا يوجد به أي إساءه للشرطة أو الجيش.

ونوه "طنطاوي"، إلى أنه أوقف عرض المسرحية بالنادي لتفادي المزايدة علينا.