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الوطن

انطلاق "الإبداع الرياضي ثقافة وطن" في جامعة قناة السويس

منذ 10 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
انطلاق "الإبداع الرياضي ثقافة وطن" في جامعة قناة السويس

جامعة قناة السويس - أرشيفية

تنظم جامعة قناة السويس، اليوم، الملتقى الحواري الرابع تحت عنوان الإبداع الرياضي ثقافة وطن، برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والكابتن طارق عجيبة مدير عام رعاية الشباب.

وتستضيف الجامعة الدكتور أشرف صبحي أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والكابتن عبد الرحمن أنوس مدير النادي الإسماعيلي، والباوربوينت سيد عبدالرازق لاعب النادي الإسماعيلي الأسبق، والمعلق الرياضي إسلام الشاطر، والكابتن محمد شيحة وكيل اللاعبين واللاعب أحمد المصري بطل العالم في الكاراتية.

 

 

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