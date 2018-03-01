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الوطن

متحدث "الوزراء": توفير شهادة أمان العمال بمقابل 500 جنيه في 4 بنوك

منذ 33 دقيقة
كتب: ضحى محمد
متحدث "الوزراء": توفير شهادة أمان العمال بمقابل 500 جنيه في 4 بنوك

أشرف سلطان

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه على أي عامل يمكنه استخراج شهادة أمان، أن يتوجه للبنك، ولديه رقم قومي، ويطلب الشهادة، وسيتم توفيرها له على الوفر، عليه فقط أن يُسدد 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500".

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، مساء الخميس، إلى أن الشهادة ستكون متوفرة في 4 بنوك، لافتًا إلى أن الشهادة هدفها توفير قدر من الحماية لأي عمالة يومية.

تابع: "الشهادة غرضها توفير دخل ثابت للمواطنين الذين ليس لديهم غطاء تأميني ليكفل لهم قدر من الحماية، وهذا لأي عمالة يومية".

 

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