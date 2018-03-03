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الوطن

موجز الظهيرة: وفاة 9 مواطنين في حادث بطريق الإسماعيلية.. والذهب يرتفع

منذ 29 دقيقة
كتب: دينا عبدالخالق
موجز الظهيرة: وفاة 9 مواطنين في حادث بطريق الإسماعيلية.. والذهب يرتفع

صورة أرشيفية

تقدم "الوطن" موجز الظهيرة لأهم الأنباء، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة 9 مواطنين وإصابة 8 في حادث تصادم سيارة أجرة مع أخرى ميكروباص، موضحة الدفع بـ14 سيارة إسعاف، لنقل الوفيات إلى مشرحة مستشفى التل الكبير، والمصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام.

فيما بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات بالجماعة، بينهم أسامة محمد مرسي، محمد البلتاجي، عصام العريان، وصفوت حجازي، وآخرين، في قضية "اعتصام رابعة العدوية".

وارتفعت أسعار الذهب، في بداية التعاملات اليوم، جنيها للجرام، ليباع عيار 21 الأكثر مبيعًا بـ649 جنيهًا.

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