موجز الظهيرة: وفاة 9 مواطنين في حادث بطريق الإسماعيلية.. والذهب يرتفع

تقدم "الوطن" موجز الظهيرة لأهم الأنباء، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة 9 مواطنين وإصابة 8 في حادث تصادم سيارة أجرة مع أخرى ميكروباص، موضحة الدفع بـ14 سيارة إسعاف، لنقل الوفيات إلى مشرحة مستشفى التل الكبير، والمصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام.

فيما بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات بالجماعة، بينهم أسامة محمد مرسي، محمد البلتاجي، عصام العريان، وصفوت حجازي، وآخرين، في قضية "اعتصام رابعة العدوية".

وارتفعت أسعار الذهب، في بداية التعاملات اليوم، جنيها للجرام، ليباع عيار 21 الأكثر مبيعًا بـ649 جنيهًا.

"الصحة": وفاة 9 مواطنين وإصابة 8 آخرين في حادث مروري بطريق الإسماعيلية

بدء محاكمة متهمي "اعتصام رابعة".. والنيابة تقدم خطابا بوفاة متهمين

11 مارس.. "الإسكان" تسلم 408 وحدات سكنية بـ"دار مصر" في حدائق أكتوبر

"الرقابة المالية": بدء سريان التغطية التأمينية لـ"أمان" هذا الأسبوع

الدولار يستقر.. و17.61 جنيه أعلى سعر للشراء في 3 بنوك

الذهب يرتفع جنيها.. وعيار 21 بـ649

لافروف: مشروعات الطاقة النووية على رأس أجندة زيارتنا لإثيوبيا

بوتين يرد على اتهام روسيا بـ"التدخل" في انتخابات أمريكا بوثائق رسمية