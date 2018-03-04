نشرة أخبار الانتخابات| مؤتمرات جماهيرية للسيسي وحملات إعلانية لموسى

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، والتي فُتح باب الدعاية لمرشحيها يوم 22 فبراير الجاري، حيث شارك عدد من رموز الفن والسياسة والثقافة والإعلام فى المؤتمر الجماهيري الحاشد لحملة "أنت الأمل"، بمدينة الغردقة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسة ثانية.

وقال محمد أبو شقة، المتحدث باسم حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك تنسيقًا كبيرًا بين الحملة والتيارات الشعبية المؤيدة لتنسيق الجهود وتنظيم الفعاليات في الفترة المقبلة.

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