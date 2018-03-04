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الوطن

نشرة أخبار الانتخابات| مؤتمرات جماهيرية للسيسي وحملات إعلانية لموسى

منذ 21 دقيقة
كتب: عبد الحميد جمعة
نشرة أخبار الانتخابات| مؤتمرات جماهيرية للسيسي وحملات إعلانية لموسى

مؤتمر

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، والتي فُتح باب الدعاية لمرشحيها يوم 22 فبراير الجاري، حيث شارك عدد من رموز الفن والسياسة والثقافة والإعلام فى المؤتمر الجماهيري الحاشد لحملة "أنت الأمل"، بمدينة الغردقة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسة ثانية.

وقال محمد أبو شقة، المتحدث باسم حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك تنسيقًا كبيرًا بين الحملة والتيارات الشعبية المؤيدة لتنسيق الجهود وتنظيم الفعاليات في الفترة المقبلة.

نجوم الفن والسياسية والمجتمع بمؤتمر حاشد لدعم السيسي في الغردقة

حملة السيسي: ننسق مع التيارات الشعبية المؤيدة للرئيس

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مسيرة لأهالي روض الفرج لدعم "السيسي".. والطماوي: نجدد تفويضنا للرئيس

سليم: علينا المشاركة في الانتخابات لنقول للعالم إننا خلف السيسي

بدء مؤتمر "مستقبل وطن" بحلوان لدعم السيسي

انطلاق مسیرة لمعلمي مصر علی کوبري قصر النیل لتأیید الرئیس السيسي

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