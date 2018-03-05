نشرة انتخابات الرئاسة| موسى: "هابسطكم".. وتدريب 3 آلاف عضو هيئة قضائية

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، حيث قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمى باسمها، إن الهيئة دربت 3 آلاف من أعضاء الهيئات القضائية على الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والمرشح لرئاسة الجمهورية، إنه سيعمل على إلغاء عقود الإيجارات القديمة، مع إعطاء الأولوية للمؤجر في شراء الشقة مع تقسيط سعرها على مدى 20 سنة.

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