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الوطن

إغلاق 15 منشأة طبية خاصة بدون ترخيص بالشرقية

منذ 47 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
إغلاق 15 منشأة طبية خاصة بدون ترخيص بالشرقية

ارشيفية

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قراراً بالغلق الإداري لعدد 15 منشأة طبية غير حكومية بمركز ومدينة الزقازيق، لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة ﻷحكام القانون رقم 51 لـ 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 / 2004 بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية غيرالحكومية .

وكان وكيل وزارة الصحة قد قام بعرض مذكرة على المحافظ لإستصدار قرار غلق إداري لـ 15 منشأة طيية خاصة تضم (7 معامل و 4عيادة و3 مراكز وحضانة ) تدار بدون ترخيص بمركز ومدينة الزقازيق وأشر المحافظ بالموافقة حفاظاً على صحة المواطنين وتنفيذاً ﻷحكام القانون المنظمة في هذا الشأن .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضمان مستوى الخدمة الطبية المقدمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين .

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