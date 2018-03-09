مايا مرسي: صفحة المرأة في الصحف المصرية "مستفزة"

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن أعوام المرأة ما زالت مستمرة وأن الملفات الخاصة بالمرأة لم تنتهي بانتهاء عامها، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 كعام للمرأة المصرية.

وأشارت "مرسي"، خلال حوارها ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن المرأة المصرية كانت القوة الداعمة للدولة في ثوة 30 يونيو، ورغم ذلك الإعلام والصحافة لم ينصفوا المرأة المصرية.

وأوضحت أن الصحف لم تلقي الضوء على النماذج الناجحة، وأن الدراما لم تقدم نماذج حقيقية عن المرأة، متابعة: "صفحة المرأة في الصحف المصرية مستفزة، هنعمل إيه يعني بفوائد الخيار للبشرة".