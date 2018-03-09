رئيس "العاصمة الإدارية" يصل استاد القاهرة ليشارك بانتخابات "المهندسين"

وصل اللواء مهندس أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق، رئيس شركة العاصمة الإدارية، إلى استاد القاهرة للإدلاء بصوته في انتخابات نقابة المهندسين ضمن جولة الإعادة على منصب النقيب العام.

وفتحت لجان الاقتراع في الـ10 صباح اليوم، باب التصويت في جولة الإعادة على مقعد نقيب المهندسين بين المهندس طارق النبراوي النقيب السابق، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق.

وشهدت الصالة المغطاة في استاد القاهرة إقبالًا متوسطًا، في الساعة الأولى من بدء فتح باب الاقتراع، على خلاف الجمعة الماضية التي شهدت حضورًا كثيفًا من أعضاء الجمعية العمومية في ذات التوقيت.

وتضم لجنة استاد القاهرة 174 لجنة فرعية، كما تجرى الانتخابات في 36 مقرا انتخابيًا على مستوى 24 نقابة فرعية بمحافظات الجمهورية، ويستمر التصويت من الـ10 صباحا حتى الساعة السابعة مساء، على أن يتم فرز الأصوات عقب انتهاء فترة التصويت من اللجنة المشرفة على الانتخابات التي تتم تحت إشراف قضائي كامل.