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الوطن

موسى: مشاركة أقل من 35 مليون في الانتخابات معناه وجود خلل في المجتمع

منذ 29 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
موسى: مشاركة أقل من 35 مليون في الانتخابات معناه وجود خلل في المجتمع

موسى مصطفى موسى

قال المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى إنه "يجب على المصريين التكاتف، ونثبت للعالم أجمع أن مصر متكاتفة"، داعيا المصريين النزول بكثافة في الانتخابات.

وأضاف موسى، خلال مؤتمر صحفي لحملته الآن، أنه "إذا لم يشارك المصريون بعدد 35 مليون سيكون معناه وجود خلل في المجتمع المصري"، مشيرا إلى أن دعوات عدم النزول ومقاطعة الانتخابات هي محاولة لتعتيم الأمور.

وتابع موسى أن هناك "محاولات للإساءة لمصر من الخارج، والهدف من كل هذا هو إحراج مصر أمام المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن مصر مستهدفة على أعلى مستوى.

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